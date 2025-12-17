У ніч на 17 грудня підрозділи Сил оборони далекобійними засобами вдарили по нафтопереробному заводу Славянский у Краснодарському краї РФ, по нафтобазі в Ростовській області та по військових цілях на окупованих територіях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Атака на нафтові об’єкти в РФ

Так, Слов’янський НПЗ знаходиться у місті Слов’янськ-на-Кубані. Станом на 2025 рік цей НПЗ має потужність перероблення сирої нафти та конденсату близько 5,2 млн тонн на рік. Продукція НПЗ йде на забезпечення окупаційних збройних сил.

На Слов’янському НПЗ зафіксовано вибухи та пожежа. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Також Україна вдарила по території нафтобази Николаевская в Ростовській області РФ. За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб Капітан Гіберт.

Удари по ворожих воєнних цілях

На тимчасово окупованій території Луганської області уражено польовий артилерійський склад підрозділу 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ. Збитки уточнюються.

Джерело : Генштаб ЗСУ

