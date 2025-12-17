Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 17 декабря: ВСУ уничтожили 1 730 оккупантов и 33 артсистемы
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1 730 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, за прошедшие сутки наши защитники также уничтожили 21 боевую бронированную машину, одно средство противовоздушной обороны и 33 артсистемы.
Потери РФ на 17 декабря
- личного состава – около 1 192 350 (+1 730) человек,
- танков – 11 427 (+6),
- боевых бронированных машин – 23 758 (+21),
- артиллерийских систем – 35 205 (+33),
- РСЗО – 1 571 (+1),
- средств ПВО – 1 262 (+1),
- самолетов – 432,
- вертолетов – 347,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 386 (+167),
- крылатых ракет – 4 073,
- кораблей / катеров – 28,
- подводные лодки – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 361 (+179),
- специальной техники – 4 027 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 393-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
