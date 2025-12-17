За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1 730 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, за прошедшие сутки наши защитники также уничтожили 21 боевую бронированную машину, одно средство противовоздушной обороны и 33 артсистемы.

Потери РФ на 17 декабря

личного состава – около 1 192 350 (+1 730) человек,

танков – 11 427 (+6),

боевых бронированных машин – 23 758 (+21),

артиллерийских систем – 35 205 (+33),

РСЗО – 1 571 (+1),

средств ПВО – 1 262 (+1),

самолетов – 432,

вертолетов – 347,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 386 (+167),

крылатых ракет – 4 073,

кораблей / катеров – 28,

подводные лодки – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 70 361 (+179),

специальной техники – 4 027 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 393-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

