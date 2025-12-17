За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1 730 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, за прошедшие сутки наши защитники также уничтожили 21 боевую бронированную машину, одно средство противовоздушной обороны и 33 артсистемы.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 17 декабря

  • личного состава – около 1 192 350 (+1 730) человек,
  • танков – 11 427 (+6),
  • боевых бронированных машин – 23 758 (+21),
  • артиллерийских систем – 35 205 (+33),
  • РСЗО – 1 571 (+1),
  • средств ПВО – 1 262 (+1),
  • самолетов – 432,
  • вертолетов – 347,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 386 (+167),
  • крылатых ракет – 4 073,
  • кораблей / катеров – 28,
  • подводные лодки – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 70 361 (+179),
  • специальной техники – 4 027 (+1).
Читайте также
РФ атаковала Украину 69 дронами: ПВО удалось уничтожить 37 беспилотников
ппо шахед війна

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 393-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Армия РоссииПотери РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.