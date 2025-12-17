Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1 730 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, за минулу добу наші оборонці також знищили 21 бойову броньовану машину, один засіб протиповітряної оборони та 33 артсистеми.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 17 грудня

особового складу – близько 1 192 350 (+1 730) осіб,

танків – 11 427 (+6),

бойових броньованих машин – 23 758 (+21),

артилерійських систем – 35 205 (+33),

РСЗВ – 1 571 (+1),

засобів ППО – 1 262 (+1),

літаків – 432,

гелікоптерів – 347,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167),

крилатих ракет – 4 073,

кораблів / катерів – 28,

підводні човни – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 70 361 (+179),

спеціальної техніки – 4 027 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 393-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.