В ночь на 17 декабря (с 18:00 16 декабря) Россия атаковала Украину 69 дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 17 декабря

Так, россияне запускали свои дроны из направлений Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерова, а также из Гвардейского, что в оккупированном Крыму. Около 40 запущенных БПЛА – ударные Шахеды.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы ВСУ.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 37 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны. К сожалению, зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА в 12 локациях.

Воздушные силы предупреждают, что в настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве Украины фиксируется несколько вражеских БПЛА.

Ночью россияне обстреливали Днепропетровскую область. Так, беспилотником враг попал по Межевской общине, что в Синельниковском районе, сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.

Российские войска с помощью дрона нанесли удар по частному жилью в селе Замист Купянского района. Пострадал 50-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 393-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

