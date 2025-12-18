Возможность заключения хорошего мирного соглашения между Украиной и Россией на данный момент отсутствует.

Сейчас можно говорить либо о плохом соглашении, либо о его отсутствии и продолжении войны, заявил глава правящей фракции партии Слуга народа Давид Арахамия.

– Мы понимаем, все люди, которые мыслят (хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения), оно (соглашение. – Ред.) будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет, – сказал он во время организованного изданием NV события Украина и мир впереди 2026, которое состоялось 18 декабря.

Отвечая на вопрос о вероятности достижения договорённостей на этом этапе переговоров, Арахамия отметил, что при нынешнем давлении со стороны США определённый шанс на соглашение всё же есть.

Он добавил, что давление больше направлено на Украину, чем на Россию.

При этом Арахамия подчеркнул, что без участия Соединённых Штатов шансов на заключение мирного соглашения нет.

В таком случае возможен только военный путь решения конфликта.

Донбасс и гарантии безопасности

– Один вопрос, фактически, большой остался, точнее, два. Нам нужны гарантии безопасности, чтобы была 100% гарантия, что война снова не придёт к нам. Это было со времён Стамбула также: гарантии безопасности – номер один, что нужна Украине. А им нужен Донбасс. И здесь у нас красная линия, что мы не можем отдать наш Донбасс, – сказал глава фракции Слуга народа.

По его словам, даже в случае появления политиков, которые могли бы предлагать передачу Донбасса, реализовать такой сценарий на практике невозможно.

– Нельзя даже законы какие-то там продвигать, тем более голосовать. То есть это невозможный сценарий с точки зрения реализации, – пояснил он.

Арахамия считает, что сейчас единственным возможным направлением движения является поиск решений “вокруг Донбасса”, в том числе через определённые гибридные модели, однако для этого необходима готовность со стороны России.

Он также отметил, что нынешняя риторика российской стороны максимально проста – “black and white: отдайте Донбасс”.

– Госдеп там ищет исторические прецеденты, которые были вообще по сложным вопросам: Босния и Герцеговина, что было после распада Югославии, там и так далее. То есть люди ищут много всего, как можно найти мирным путём формат, который удовлетворит обе стороны. А нам в это же время важно, пока эти обсуждения идут, работать настойчиво над гарантиями безопасности, – подчеркнул глава фракции СН.

Он выразил определённый скепсис по поводу эффективности аналога статьи 5 НАТО, отметив, что она недостаточно действенна, так как предусматривает лишь проведение консультаций в течение 72 часов в случае военной агрессии.

– Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли страну. Нас это не устраивает. То есть должна быть конкретика: сколько оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, какие у нас есть так называемые пакеты сдерживания – ракеты там и так далее, – пояснил Арахамия.

