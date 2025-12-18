Можливість укладення хорошої мирної угоди між Україною та Росією на даний момент відсутня.

Зараз можна говорити або про погану угоду, або про її відсутність і продовження війни, заявив голова правлячої фракції партії Слуга народа Давид Арахамія.

Арахамія про можливість укласти мирну угоду з РФ

– Ми розуміємо, всі люди, які мислять (хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди), вона (угода – Ред.) буде або погана, або дуже погана, або її не буде, – сказав він під час організованої виданням NV події Україна та світ попереду 2026, що відбулася 18 грудня.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності досягнення домовленостей на цьому етапі перемовин, Арахамія зазначив, що за нинішнього тиску з боку США, певний шанс на угоду все ж існує.

Він додав, що тиск є більшим щодо України, ніж щодо Росії.

При цьому Арахамія наголосив, що без участі Сполучених Штатів шансів на укладення мирної угоди немає.

В такому разі можливим залишається лише військовий шлях вирішення конфлікту.

Донбас і гарантії безпеки

– Одне питання, фактично, велике залишилось, точніше, два. Нам потрібно гарантії безпеки, щоб була 100% гарантія, що війна знову не прийде до нас. Це було з часів Стамбула також: гарантії безпеки – номер один, що потребує Україна. А їм потрібен Донбас. І тут у нас червона лінія, що ми не можемо віддати наш Донбас, – сказав глава фракції Слуга народа.

За його словами, навіть у разі появи політиків, які могли б пропонувати передачу Донбасу, реалізувати такий сценарій на практиці неможливо.

– Не можна навіть закони якісь там пхати, тим більше голосувати. Тобто це неможливий сценарій з точки зору реалізації, – поясни він.

Арахамія вважає, що наразі єдиним можливим напрямком руху є пошук рішень “навколо Донбасу”, зокрема через певні гібридні моделі, однак для цього необхідна готовність з боку Росії.

Він також зазначив, що нинішня риторика російської сторони дуже проста – “black and white, віддайте Донбас”.

– Держдеп там шукає прецеденти історичні, які були взагалі по складним питанням: Боснія-Герцеговина, що було після розпаду Югославії, там і таке інше. Тобто багато всіх речей люди шукають, як можна знайти мирним шляхом формат, який задовільнить обидві сторони. А нам в цей же час важливо, поки ці обговорення йдуть, працювати наполегливо над гарантіями безпеки, – наголосив глава фракції СН.

Він висловив певний скепсис щодо ефективності аналога статті 5 НАТО, зазначивши, що вона є недостатньо дієвою, оскільки передбачає лише проведення консультацій протягом 72 годин у разі військової агресії.

– Я вибачаюся, але 24 лютого за 72 години ми майже втратили країну. Нас це не влаштовує. Тобто має бути конкретика: скільки зброї, якої зброї, скільки у нас армія, як вона фінансується, які у нас є так звані пакети стримування – ракети там і таке інше, – пояснив Арахамія.

