В приложении Киев Цифровой заработал новый функционал — льготная транспортная карта, информируют в Киевской городской государственной администрации.

Зачем нужна и как оформить льготную транспортную карту в Киев Цифровой, читайте в нашем материале.

Льготная транспортная карта в Киев Цифровой: что дает

Льготная транспортная карта в Киев Цифровой позволяет пользоваться бесплатным проездом тем пассажирам, которые имеют на это право, даже без оформленной карты киевлянина.

Сервис также станет полезным для льготников из других населенных пунктов, которые пользуются общественным транспортом в столице.

Кто может получить льготную транспортную карту в Киев Цифровой

Новая карта рассчитана на людей, имеющих льготы, но по разным причинам не получавших или не могущих получить карту киевлянина.

В то же время для владельцев карты киевлянина ничего не меняется, ведь они и в дальнейшем используют ее для валидации поездок.

При наличии пенсионного или ветеранского удостоверения льготная карта дает возможность создавать QR-билеты для бесплатных поездок в наземном транспорте. Лица с инвалидностью I-II групп, а также ветераны и ветеранки могут пользоваться такой картой как в наземном транспорте, так и в метро.

Как получить льготную транспортную карту в Киев Цифровой

Оформление карты происходит непосредственно в приложении:

нужно зайти в раздел Транспортная карта;

выбрать пункт Льготная карта;

подать заявку.

Для подтверждения права на льготу необходимо передать цифровую копию удостоверения через Дія. После проверки данных карта автоматически появится в приложении.

Если пенсионное или ветеранское удостоверение не отображается в Дія, следует обратиться в районное управление социальной защиты для уточнения или обновления информации в государственных реестрах. Также важно пользоваться актуальной версией приложения Дія и иметь обновленный Дія.Підпис.

Льготная транспортная карта в Киев Цифровой: как воспользоваться

Для поездки достаточно открыть льготную карту в Киев Цифровой, сгенерировать QR-билет и поднести его к валидатору. Звуковой сигнал и зеленый индикатор подтвердят успешную валидацию. По желанию сервис создания билетов можно вынести на главный экран приложения.

Цифровая льготная карта действует только вместе с бумажным удостоверением. Во время проверки необходимо показать контролеру и удостоверение, и провалидарованный QR-билет.

