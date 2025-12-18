У застосунку Київ Цифровий запрацював новий функціонал – пільгова транспортна карта, інформують у Київської міській державній адміністрації.

Навіщо потрібна та як оформити Пільгову транспортну карту у Київ Цифровий, читайте в нашому матеріалі.

Пільгова транспортна карта у Київ Цифровий: що дає

Пільгова транспортна карта у Київ Цифровий дозволяє користуватися безоплатним проїздом тим пасажирам, які мають на це право, навіть без оформленої картки киянина.

Сервіс також стане корисним для пільговиків з інших населених пунктів, які користуються громадським транспортом у столиці.

Хто може отримати пільгову транспортну карту у Київ Цифровий

Нова карта розрахована на людей, що мають пільги, але з різних причин не отримували або не можуть отримати картку киянина.

Водночас для власників картки киянина нічого не змінюється, адже вони й надалі використовують її для валідації поїздок.

За наявності пенсійного чи ветеранського посвідчення пільгова карта дає можливість створювати QR-квитки для безоплатних поїздок у наземному транспорті. Особи з інвалідністю I-II груп, а також ветерани та ветеранки можуть користуватися такою картою як у наземному транспорті, так і в метро.

Як отримати пільгову транспортну карту у Київ Цифровий

Оформлення карти відбувається безпосередньо в застосунку:

потрібно зайти в розділ Транспортна карта;

обрати пункт Пільгова карта;

подати заявку.

Для підтвердження права на пільгу необхідно передати цифрову копію посвідчення через Дію. Після перевірки даних карта автоматично з’явиться в застосунку.

Якщо пенсійне або ветеранське посвідчення не відображається в Дії, слід звернутися до районного управління соціального захисту для уточнення або оновлення інформації в державних реєстрах. Також важливо користуватися актуальною версією застосунку Дія та мати оновлений Дія.Підпис.

Пільгова транспортна карта у Київ Цифровий: як скористатись

Для поїздки достатньо відкрити пільгову карту в Київ Цифровий, згенерувати QR-квиток і піднести його до валідатора. Звуковий сигнал і зелений індикатор підтвердять успішну валідацію. За бажанням сервіс створення квитків можна винести на головний екран застосунку.

Цифрова пільгова карта діє лише разом із паперовим посвідченням. Під час перевірки необхідно показати контролеру і посвідчення, і провалідований QR-квиток.

