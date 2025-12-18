Третий корпус и ГУР МОУ успешно провели штурм на Лиманском направлении
Третий армейский корпус ВСУ совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины провели успешные штурмовые действия на Лиманском направлении.
Об этом сообщает Третий армейский корпус в Facebook.
Украинские войска уничтожили полк РФ на Лиманском направлении
В результате операции украинским силам удалось выровнять линию фронта, улучшить тактическое положение и уничтожить полк российской армии, значительное количество оккупантов взято в плен.
Благодаря слаженному взаимодействию подразделений Третьего корпуса и ГУР МО Украины враг понес серьезные потери.
В совместных штурмовых действиях были задействованы подразделения 3о отдельного разведывательного батальона Третьего армейского корпуса, 2 механизированного батальона Третьей штурмовой бригады, подразделение FATUM 60 отдельной механизированной бригады, а также спецподразделение ГУР МО Украины Артан.
Как отметили военные, ликвидация целого полка армии РФ существенно ограничила возможности противника для маневра и создала предпосылки для дальнейших действий Сил обороны на этом направлении.
Командир Третьего армейского корпуса, генерал Андрей Билецкий подчеркнул, что операция стала примером эффективного боевого братства.
— Вместе с ГУР мы достигли весомого оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь — подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за образцовое сотрудничество, — сказал генерал.
Командир спецподразделения ГУР МО Украины Артан Виктор Торкотюк, со своей стороны, отметил, что успех операции — это прежде всего заслуга личного состава:
— Это результат работы бойцов и командиров, которые находят решения для выполнения любых задач.
Ранее заявленный российским командованием “прорыв” в районе Лимана оказался очередной информационной выдумкой.
Несмотря на доклады начальника Генштаба РФ Путину о якобы успехах в Донецкой области, украинские подразделения полностью контролируют обстановку на подступах к городу.
По словам генерала Андрея Билецкого, оборону на Лиманском направлении держат 63 и 60 отдельные механизированные бригады.
Ежедневно они отражают около 40 российских штурмов, и ни одна из атак не позволила оккупантам продвинуться к Лиману.