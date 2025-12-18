Третий армейский корпус ВСУ совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины провели успешные штурмовые действия на Лиманском направлении.

Об этом сообщает Третий армейский корпус в Facebook.

Украинские войска уничтожили полк РФ на Лиманском направлении

В результате операции украинским силам удалось выровнять линию фронта, улучшить тактическое положение и уничтожить полк российской армии, значительное количество оккупантов взято в плен.

Благодаря слаженному взаимодействию подразделений Третьего корпуса и ГУР МО Украины враг понес серьезные потери.

В совместных штурмовых действиях были задействованы подразделения 3о отдельного разведывательного батальона Третьего армейского корпуса, 2 механизированного батальона Третьей штурмовой бригады, подразделение FATUM 60 отдельной механизированной бригады, а также спецподразделение ГУР МО Украины Артан.

Как отметили военные, ликвидация целого полка армии РФ существенно ограничила возможности противника для маневра и создала предпосылки для дальнейших действий Сил обороны на этом направлении.

Командир Третьего армейского корпуса, генерал Андрей Билецкий подчеркнул, что операция стала примером эффективного боевого братства.

— Вместе с ГУР мы достигли весомого оперативно-тактического результата на Лиманском направлении. Это продолжение традиции еще со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь — подставлять друг другу братское плечо. Благодарен за образцовое сотрудничество, — сказал генерал.

Командир спецподразделения ГУР МО Украины Артан Виктор Торкотюк, со своей стороны, отметил, что успех операции — это прежде всего заслуга личного состава:

— Это результат работы бойцов и командиров, которые находят решения для выполнения любых задач.

Ранее заявленный российским командованием “прорыв” в районе Лимана оказался очередной информационной выдумкой.

Несмотря на доклады начальника Генштаба РФ Путину о якобы успехах в Донецкой области, украинские подразделения полностью контролируют обстановку на подступах к городу.

По словам генерала Андрея Билецкого, оборону на Лиманском направлении держат 63 и 60 отдельные механизированные бригады.

Ежедневно они отражают около 40 российских штурмов, и ни одна из атак не позволила оккупантам продвинуться к Лиману.

