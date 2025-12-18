Обращение президента Украины Владимира Зеленского из частично освобожденного Купянска Харьковской области существенно повлияло на переговоры с европейскими и американскими партнерами.

Об этом глава государства рассказал во время брифинга журналистам в четверг.

Влияние визита Зеленского в Купянск на международные переговоры

По словам Зеленского, поездка в Купянск и личное присутствие в городе стали важным сигналом для союзников и одновременно опровергли заявления российского руководства о якобы полной оккупации новых территорий.

— Это очень повлияло и на американцев, и на европейцев. Все высоко оценили и стойкость наших воинов, которые держат Купянск, и то, что я был там лично. Это поставило точку в очередной лжи Путина об оккупированных территориях. Это существенно сказалось на моих разговорах и с американцами, и с европейцами, — отметил президент.

Он также подчеркнул, что для него было принципиально важно именно в этот день лично наградить украинских защитников.

Ранее, в День Сухопутных войск, Владимир Зеленский посетил Купянск, где записал видеообращение на въезде в город возле поврежденной взрывами стелы.

Дорога к населенному пункту была накрыта антидроновыми сетками.

Президент отметил, что успехи на поле боя являются ключевыми для усиления позиций Украины в дипломатических усилиях по завершению войны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что в настоящее время под контролем украинских войск находится почти 90% территории Купянска.

По его словам, благодаря активным поисково-ударным действиям Силам обороны удалось отбросить российских оккупантов от города и восстановить контроль над большей частью Купянска.

