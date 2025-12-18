Третій армійський корпус ЗСУ спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України провели успішні штурмові дії на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє Третій армійський корпус у Facebook.

Українські війська знищили полк РФ на Лиманському напрямку

У результаті операції українським силам вдалося вирівняти лінію фронту, покращити тактичне положення та знищити полк російської армії, значну кількість окупантів узято в полон.

Завдяки злагодженій взаємодії підрозділів Третього корпусу та ГУР МО України ворог зазнав серйозних втрат.

У спільних штурмових діях були задіяні підрозділи 3-го окремого розвідувального батальйону Третього армійського корпусу, 2-го механізованого батальйону Третьої штурмової бригади, підрозділ FATUM 60-ї окремої механізованої бригади, а також спецпідрозділ ГУР МО України Артан.

Як зазначили військові, ліквідація цілого полку армії РФ суттєво обмежила можливості противника для маневру й створила передумови для подальших дій Сил оборони на цьому напрямку.

Командир Третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький, наголосив, що операція стала прикладом ефективного бойового братерства.

— Разом із ГУР ми досягли вагомого оперативно-тактичного результату на Лиманському напрямку. Це продовження традиції ще з часів звільнення Мощуна та прориву гелікоптерів до Маріуполя — підставляти одне одному братерське плече. Вдячний за зразкову співпрацю, – сказав генерал.

Командир спецпідрозділу ГУР МО України АртанВіктор Торкотюк, зі свого боку, зазанчив, що успіх операції — це насамперед заслуга особового складу:

— Це результат роботи бійців і командирів, які знаходять рішення для виконання будь-яких завдань.

Раніше заявлений російським командуванням “прорив” у районі Лимана виявився черговою інформаційною вигадкою.

Попри доповіді начальника Генштабу РФ Путіну про нібито успіхи на Донеччині, українські підрозділи повністю контролюють обстановку на підступах до міста.

За словами генерала Андрія Білецького, оборону на Лиманському напрямку тримають 63 та 60 окремі механізовані бригади.

Щодня вони відбивають близько 40 російських штурмів, і жодна з атак не дозволила окупантам просунутися до Лимана.

