В США утвердили оборонный бюджет-2026: сколько предусмотрено для Украины
- Сенат США одобрил NDAA-2026, который определяет политику в сфере обороны и предусматривает $400 млн для Украины по программе USAI с продлением ее действия до 2029 года.
- Пентагон обяжут отчитываться перед Конгрессом о любых ограничениях разведывательной поддержки Украины и о координации помощи с союзниками.
- США усиливают поддержку Украины в расследовании преступлений РФ, в частности по похищению более 20 тыс. украинских детей и их возвращению.
Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на 2026 год, в котором предусмотрено $400 млн для Украины.
Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Финансирование для Украины в бюджете США
Стоит отметить, что законопроект NDAA определяет политику распределения бюджета. А фактическое финансирование будет предусматриваться отдельными законами.
По словам Ольги Стефанишиной, теперь глава Пентагона обязан уведомить комитеты вооруженных сил и разведки Сената и Палаты представителей в течение 48 часов после приостановки или ограничения предоставления разведывательной информации Силам обороны Украины.
Министр обороны США должен объяснить причины такого решения, как долго будут длиться ограничения, а также оценить влияние решения на возможность Украины проводить военные операции.
Также в профильные комитеты Сената и Палаты представителей должен поступить отчет о поддержке Украины союзниками Соединенных Штатов, в частности по инициативе PURL и программы USAI.
От Министерства обороны США также ожидают план дальнейшей работы с союзниками в рамках инициативы PURL, — подчеркнула Ольга Стефанишина.