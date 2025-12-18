Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на 2026 год, в котором предусмотрено $400 млн для Украины.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Финансирование для Украины в бюджете США

Стоит отметить, что законопроект NDAA определяет политику распределения бюджета. А фактическое финансирование будет предусматриваться отдельными законами.

По словам Ольги Стефанишиной, теперь глава Пентагона обязан уведомить комитеты вооруженных сил и разведки Сената и Палаты представителей в течение 48 часов после приостановки или ограничения предоставления разведывательной информации Силам обороны Украины.

Министр обороны США должен объяснить причины такого решения, как долго будут длиться ограничения, а также оценить влияние решения на возможность Украины проводить военные операции.

Также в профильные комитеты Сената и Палаты представителей должен поступить отчет о поддержке Украины союзниками Соединенных Штатов, в частности по инициативе PURL и программы USAI.

От Министерства обороны США также ожидают план дальнейшей работы с союзниками в рамках инициативы PURL, — подчеркнула Ольга Стефанишина.

