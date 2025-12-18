Сенат США схвалив оборонний бюджет країни на 2026 рік, в якому передбачено $400 млн для України.

Про це повідомила посолка Україні у США Ольга Стефанішина.

Фінансування для України у бюджеті США

Варто зауважити, що законопроєкт NDAA визначає політику розподілу бюджету. А фактичне фінансування передбачатиметься окремими законами.

За словами Ольги Стефанішиної, тепер очільник Пентагону зобов’язаний повідомити комітети збройних сил і розвідки Сенату та Палати представників протягом 48 годин після зупинення чи обмеження надання розвідувальної інформації Силам оборони України.

Міністр оборони США має пояснити причини такого рішення, як довго обмеження триватимуть, а також оцінити вплив рішення на можливість України проводити військові операції.

Також до профільних комітетів Сенату та Палати представників має надійти звіт щодо підтримки України союзниками Сполучених Штатів, зокрема за ініціативою PURL та програми USAI.

Від Міністерства оборони США також очікують план подальшої роботи з союзниками в межах ініціативи PURL, – наголосила Ольга Стефанішина.

