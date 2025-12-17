Американские сенаторы внесли в Сенат двухпартийный законопроект Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, который предусматривает наложение санкций за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Об этом написала посол Украины в США Ольга Стефанишина в Facebook.

Санкции против российской нефти

Данный законопроект предложили сенаторы-республиканцы Дэвид МакКормик и Джардж Гастед, а также сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Крис Кунс.

Авторы законопроекта отмечают, что покупка российской нефти помогает финансировать войну против Украины, а страны, компании и финансовые посредники, которые способствуют продаже нефти из РФ, должны понимать, что рискуют потерять доступ к финансовой системе США.

По словам Стефанишиной, законопроект предусматривает ужесточение санкций на нефтяные доходы Москвы.

— В случае принятия президент США Дональд Трамп будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, причастным к импорту российской нефти, — подчеркнула посол.

Перечень лиц и компаний, которые подпадут под санкции, будет формировать министр финансов США после консультаций с госсекретарем.

Ольга Стефанишина отметила, что предложенный законопроект в очередной раз свидетельствует о мощной двухпартийной поддержке Украины в Сенате США в отношении дальнейшего экономического давления на Российскую Федерацию.

Напомним, в октябре США объявили новый пакет санкций против российских корпораций Роснефть и Лукойл. Под санкции также попали 36 дочерних компаний двух крупных корпораций.

Компания Лукойл согласилась продать зарубежное подразделение Lukoil International GmbH после введения санкций США против компании.

