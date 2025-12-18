Українська делегація вирушила до Сполучених Штатів для проведення переговорів і продовження роботи над проєктом угоди щодо припинення російсько-української війни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в четвер.

Переговори України та США

За словами глави держави, переговори відбудуться у п’ятницю та суботу.

— Наша команда вже на шляху до США. П’ятниця та субота будуть присвячені роботі там. Американці очікують на нас. Чи будуть присутні представники Європи — поки невідомо, — сказав Зеленський.

Раніше видання Politico повідомило, що цими вихідними в Маямі запланована зустріч американських та російських посадовців для обговорення мирного врегулювання війни в Україні.

За даними джерел, знайомих із процесом, адміністрація США посилила тиск на Україну після невдачі зусиль Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.

Мета переговорів — узгодження поступок, які могли б завершити війну.

За інформацією джерел, до складу російської делегації увійде голова російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв.

Американську сторону представлятимуть спеціальний посланець адміністрації Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

