Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта объявил о запуске новой международной инициативы — UK-UA Visiting Professors Programme.

В рамках программы ведущие профессора из Великобритании будут читать лекции и работать с украинскими студентами и преподавателями непосредственно в университетах Украины.

Что известно о программе UK-UA Visiting Professors Programme

Визиты британских профессоров и учебный процесс запланированы на период с марта по июнь 2026 года — в любое удобное для сторон время в пределах этого промежутка.

Программа открывает для украинских университетов возможность прямого сотрудничества с учеными мирового уровня.

Высшие учебные заведения смогут:

интегрироваться в международное академическое пространство и повысить качество STEM-образования (Science, Technology, Engineering, Mathematics) посредством обмена знаниями, подходами и практиками между университетами Украины и Великобритании;

внедрить современные методики преподавания и исследований;

наладить устойчивые партнерские отношения с британскими образовательными учреждениями.

Для студентов и преподавателей это шанс получить доступ к актуальным научным подходам, практическому международному опыту и новым форматам академического взаимодействия.

Фонд Президента Украины приглашает к участию университеты, готовые к открытому сотрудничеству и развитию международных образовательных связей.

Вузы, которые успешно пройдут отбор, смогут принять британских профессоров на базе своих учреждений в весенне-летний период 2026 года.

Ознакомиться с условиями участия, требованиями к университетам и деталями программы можно на официальном сайте Фонда Президента Украины в разделе Программы.

Прием заявок на участие в программе стартует 19 декабря 2025 года и продлится до 15 февраля 2026 года.

Подача заявок и регистрация осуществляется через онлайн-форму.

Подать заявку необходимо до 15 февраля 2026 года.

В рамках программы высшие учебные заведения сами будут определять кандидатов для участия.

Приглашенный преподаватель должен быть специалистом с подтвержденным опытом работы в одном из британских университетов, входящих в топ-250 мировых рейтингов QS, THE или ARWU.

От кандидатов также требуется специализация в сферах науки, технологий, инженерии или математики и готовность активно интегрироваться в академическую среду украинского университета.

В то же время к участию в программе не допускаются университеты, которые привлекают к сотрудничеству преподавателей, которые после 2014 года работали или продолжают работать на территории Российской Федерации или на временно оккупированных территориях Украины.

Финансирование программы предусматривает выделение до 250 тыс. грн на каждого приглашенного профессора.

