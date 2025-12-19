Последняя партия прибыла: Украина получила обещанные 49 танков Abrams от Австралии
- Австралия успешно завершила логистически сложную операцию по передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams.
- В то же время с бронетехникой Канберра выделила новый пакет помощи на $95 млн, включающий радары ПВО, боеприпасы и инженерное оборудование, а также вклад в Коалицию дронов.
Австралия завершила передачу Украине 49 основных боевых танков M1A1 Abrams в рамках военной помощи.
Поставка танков Abrams Украине
Как сообщило Министерство обороны Австралии, несколько дней назад в Украину прибыла последняя партия боевых танков M1A1 Abrams, готовых к бою.
В июле 2025 года Украина получила первую партию из 37 танков Abrams от Австралии общей стоимостью $160 млн — эту технику уже задействовали для работы на фронте.
По информации Минобороны Австралии, последний транш из 12 танков удалось передать Украине всего несколько дней назад.
Как утверждает командир операции Куду в Европе, полковник Джеймс Смит, передача танков из Австралии в Европу стала большим логистическим упражнением.
— Это огромная задача: доставить 60-тонный танк через полмира и убедиться, что когда мы передадим его нашим украинским друзьям, он будет готов к использованию, — объяснил он.
Последнюю партию отправили на грузовом судне, которое сопровождали австралийские военнослужащие во время 55-дневного морского путешествия в Европу.
Поставка последней партии танков M1A1 Abrams состоялась после того, как правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $95 млн.
В частности, в него вошло $43 млн на материалы и оборудование, включая тактические радиолокационные станции противовоздушной обороны, боеприпасы и инженерное оборудование.
Кроме этого, Австралия внесла дополнительный взнос в размере $2 млн в Коалицию по развитию беспилотных технологий.