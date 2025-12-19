Австралия завершила передачу Украине 49 основных боевых танков M1A1 Abrams в рамках военной помощи.

Поставка танков Abrams Украине

Как сообщило Министерство обороны Австралии, несколько дней назад в Украину прибыла последняя партия боевых танков M1A1 Abrams, готовых к бою.

В июле 2025 года Украина получила первую партию из 37 танков Abrams от Австралии общей стоимостью $160 млн — эту технику уже задействовали для работы на фронте.

Сейчас смотрят

По информации Минобороны Австралии, последний транш из 12 танков удалось передать Украине всего несколько дней назад.

Как утверждает командир операции Куду в Европе, полковник Джеймс Смит, передача танков из Австралии в Европу стала большим логистическим упражнением.

— Это огромная задача: доставить 60-тонный танк через полмира и убедиться, что когда мы передадим его нашим украинским друзьям, он будет готов к использованию, — объяснил он.

Последнюю партию отправили на грузовом судне, которое сопровождали австралийские военнослужащие во время 55-дневного морского путешествия в Европу.

Поставка последней партии танков M1A1 Abrams состоялась после того, как правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $95 млн.

В частности, в него вошло $43 млн на материалы и оборудование, включая тактические радиолокационные станции противовоздушной обороны, боеприпасы и инженерное оборудование.

Кроме этого, Австралия внесла дополнительный взнос в размере $2 млн в Коалицию по развитию беспилотных технологий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.