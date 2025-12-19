Силы обороны Украины провели специальную операцию по уничтожению массового скопления российской бронированной техники возле Покровска Донецкой области.

Соответствующее видео обнародовал 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Спецоперация по уничтожению техники РФ возле Покровска

Как отмечается, технику врага удалось обнаружить благодаря информации от разведки 7 корпуса ШР ДШВ и аэроразведки 8 батальона 414 ОБрБпС Птахи Мадяра во взаимодействии с Группировкой войск Десантно-штурмовых войск и единым координационным центром беспилотных систем 425 ОШП Скеля.

По имеющимся данным, российские войска планировали использовать вражескую технику в штурмовых действиях на Покровском направлении.

В результате огневого поражения ударными бортами Отдельного отряда специального назначения Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожено:

зенитно-ракетный комплекс 9К33 Оса (SA-8);

два танка;

боевую бронированную машину;

военный автотранспорт с боекомплектом.

Кроме этого, бортам Lasar’s Group удалось поразить:

пять танков;

шесть боевых бронированных машин;

два военных автотранспорта;

четыре легковых автотранспорта.

В 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ ВСУ подчеркнули, что Силы обороны спланировали и успешно реализовали специальную операцию по уничтожению обнаруженной техники, чтобы сорвать наступательный потенциал армии России.

