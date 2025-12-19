ВСУ уничтожили скопление бронетехники возле Покровска, которую враг готовил для штурма
- Силы обороны Украины провели успешную спецоперацию, уничтожив большое скопление российской бронетехники на Покровском направлении благодаря слаженной работе.
- Уничтожение вражеского резерва позволило сорвать планы оккупантов по проведению масштабных штурмовых действий в этом районе.
Силы обороны Украины провели специальную операцию по уничтожению массового скопления российской бронированной техники возле Покровска Донецкой области.
Соответствующее видео обнародовал 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Спецоперация по уничтожению техники РФ возле Покровска
Как отмечается, технику врага удалось обнаружить благодаря информации от разведки 7 корпуса ШР ДШВ и аэроразведки 8 батальона 414 ОБрБпС Птахи Мадяра во взаимодействии с Группировкой войск Десантно-штурмовых войск и единым координационным центром беспилотных систем 425 ОШП Скеля.
По имеющимся данным, российские войска планировали использовать вражескую технику в штурмовых действиях на Покровском направлении.
В результате огневого поражения ударными бортами Отдельного отряда специального назначения Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожено:
- зенитно-ракетный комплекс 9К33 Оса (SA-8);
- два танка;
- боевую бронированную машину;
- военный автотранспорт с боекомплектом.
Кроме этого, бортам Lasar’s Group удалось поразить:
- пять танков;
- шесть боевых бронированных машин;
- два военных автотранспорта;
- четыре легковых автотранспорта.
В 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ ВСУ подчеркнули, что Силы обороны спланировали и успешно реализовали специальную операцию по уничтожению обнаруженной техники, чтобы сорвать наступательный потенциал армии России.