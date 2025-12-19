Австралія завершила передавання Україні 49 основних бойових танків M1A1 Abrams у рамках військової допомоги.

Постачання танків Abrams Україні

Як повідомило Міністерство оборони Австралії, декілька днів тому в Україну прибула остання партія бойових танків M1A1 Abrams, готових до бою.

У липні 2025 року Україна отримала першу партію з 37 танків Abrams від Австралії загальною вартістю $160 млн – цю техніку вже залучили для роботи на фронті.

За інформацією Міноборони Австралії, останній транш з 12 танків вдалося передати Україні всього кілька днів тому.

Як стверджує командир операції Куду в Європі, полковник Джеймс Сміт, передавання танків з Австралії до Європи стало великою логістичною вправою.

– Це величезне завдання: доставити 60-тонний танк через пів світу та переконатися, що коли ми передамо його нашим українським друзям, він буде готовим до використання, – пояснив він.

Останню партію відправили на вантажному судні, які супроводжували австралійські військовослужбовці під час 55-денної морської подорожі до Європи.

Постачання останньої партії танків M1A1 Abrams відбулося після того, як уряд Австралії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $95 млн.

Зокрема, до нього увійшло $43 млн на матеріали та обладнання, включно з тактичними радіолокаційними станціями протиповітряної оборони, боєприпасами та інженерним обладнанням.

Крім цього, Австралія зробила додатковий внесок у розмірі $2 млн до Коаліції з розвитку безпілотних технологій.

