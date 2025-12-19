Україна зацікавлена в отриманні винищувачів МіГ-29 від Польщі, оскільки українські льотчики вже мають необхідні навички для роботи з цими бортами й не потребують тривалого навчання, як з літаками F-16.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві, яка відбулася 19 грудня.

Зеленський пояснив, чому Україні потрібні МіГ-29 від Польщі

За словами глави держави, першочергово питання полягає у дефіциті пілотів, а не літаків.

– Різниця між цими F-16 і МіГ-29 для нас тільки в тому, щоб не втрачати нашого пілота. На МіГ-29 наші люди навчені. У цьому і був запит. Питання не в дефіциті літаків, а пілотів, – сказав він.

Як зазначив президент, коли триває щоденна війна, то кожен пілот – це великий дефіцит. За його словами, навчання та тренування пілотів займає роки, тому питання не в тому, чи є літаки F-16 в Україні.

Президент пояснив, що в такому випадку доводиться забирати з поля бою досвідченого пілота, щоб відправити за кордон на термін від восьми місяців до 1,5 року, залежно від його досвіду, щоб він повернувся на винищувачі F-16 для продовження боротьби проти Росії.

Водночас глава держави зазначив, що сподівається на вирішення можливості передавання винищувачів МіГ-29 Україні з боку Польщі.

Що відповіли у Польщі на потребу в МіГ-29 для України

У відповідь президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що прагне отримати від української технології виробництва дронів в обмін на літаки МіГ-29.

За словами Навроцького, не він ухвалює рішення про можливе передавання МіГ-29. Однак президент Польщі стверджує, що може відбутися обмін літаків на системи боротьби з безпілотниками.

Як стверджує Навроцький, Польща прагне симетричного та стратегічного партнерства. На його думку, це питання вдасться вирішити після виконання формальностей.

10 грудня стало відомо, що Польща та Україна обговорюють передавання винищувачів МіГ-29 для Повітряних сил ЗСУ.

