Украина и США прорабатывают вопросы сотрудничества в сфере беспилотных систем.

Представители США провели испытания с украинскими морскими дронами

Недавно американская делегация встретилась с украинскими производителями и провела первые официальные испытания украинских дронов, сообщает Министерство обороны Украины.

Известно, что представители ВМС США и Министерства войны совершили два визита в Украину, чтобы ознакомиться с украинскими морскими дронами и провести первые официальные испытания. Американская делегация изучила технические возможности ряда платформ и провела встречи с украинскими производителями.

Во время этого американской стороне были предложены решения, которые уже доказали свою эффективность в специальных операциях и боевых условиях.

Отмечается, что Украина предлагает США стратегическое партнерство.

— Оборонная промышленность Украины формирует глобальный рынок беспилотных систем и интегрируется в глобальную архитектуру безопасности благодаря опыту современной войны, — говорится в сообщении.

К слову, ранее президент Дональд Трамп заявлял, что армия США перенимает опыт применения дронов в войне в Украине.

