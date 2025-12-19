Україна та США опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем.

Представники США провели випробування з українськими морськими дронами

Нещодавно американська делегація зустрілася з українськими виробниками та провела перші офіційні випробування українських дронів, повідомляє Міністерство оборони України.

Відомо, що представники ВМС США та Міністерства війни здійснили два візити до України, щоб ознайомитися з українськими морськими дронами та провести перші офіційні випробування. Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ і провела зустрічі з українськими виробниками.

Зараз дивляться

Під час цього американській стороні були запропановані рішення, які вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах.

Зазначається, що Україна пропонує США стратегічне партнерство.

– Оборонна промисловість України формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується в глобальну архітектуру безпеки через досвід сучасної війни, – йдеться у повідомленні.

До речі, раніше президент Дональд Трамп заявляв, що армія США переймає досвід застосування дронів у війні в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.