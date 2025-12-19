США провели випробування з українськими морськими дронами
- Представники США провели випробування із українськими морськими дронами.
- Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ та провела зустрічі з українськими виробниками.
Україна та США опрацьовують питання співпраці у сфері безпілотних систем.
Представники США провели випробування з українськими морськими дронами
Нещодавно американська делегація зустрілася з українськими виробниками та провела перші офіційні випробування українських дронів, повідомляє Міністерство оборони України.
Відомо, що представники ВМС США та Міністерства війни здійснили два візити до України, щоб ознайомитися з українськими морськими дронами та провести перші офіційні випробування. Американська делегація вивчила технічні можливості низки платформ і провела зустрічі з українськими виробниками.
Під час цього американській стороні були запропановані рішення, які вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах.
Зазначається, що Україна пропонує США стратегічне партнерство.
– Оборонна промисловість України формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується в глобальну архітектуру безпеки через досвід сучасної війни, – йдеться у повідомленні.
До речі, раніше президент Дональд Трамп заявляв, що армія США переймає досвід застосування дронів у війні в Україні.