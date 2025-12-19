Європейський Союз ухвалив рішення про масштабну фінансову підтримку України на найближчі два роки.

Йдеться про €90 млрд допомоги на 2026-2027 роки, які Київ отримає як безвідсоткову позику.

Про досягнення домовленості повідомив президент Європейської Ради Антоніу Кошта в соцмережі Х.

Повернення коштів передбачене лише за умови виплатою Росією репарацій Україні за завдані збитки, наголосили європейські лідери.

Кошта також зазначив, що рішення про надання Україні безвідсоткової позики остаточно погоджене всіма державами-членами ЄС.

— У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі €90 млрд на 2026-2027 роки схвалено. Ми взяли на себе зобов’язання — і ми його виконали, — заявив він.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ключовою метою саміту було оперативне вирішення фінансових потреб України в умовах війни, що триває.

За її словами, кошти буде залучено через запозичення Євросоюзу на міжнародних ринках капіталу, що дозволить забезпечити стабільне фінансування в найближчій перспективі.

— Ми надали €90 млрд на наступні два роки, щоб Україна мала ресурси для захисту та відновлення, — наголосила вона.

Деталі домовленості розкрив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який назвав ухвалений фінансовий пакет безпрецедентним.

За його словами, йдеться про безвідсоткову позику, яку Україна буде зобов’язана повернути лише після фактичного отримання репарацій від Росії.

Обговорення українського питання на засіданні Європейської ради тривало понад шість годин і стало одним із ключових на порядку денному.

— Фінансовий пакет для України остаточно узгоджено. Позика у €90 млрд має бути повернута лише після того, як Росія сплатить репарації. Ми вже ухвалили рішення про блокування російських активів доти, доки це не станеться, — пояснив Мерц.

Окрему увагу лідери ЄС приділили питанню заморожених російських суверенних активів.

За словами канцлера Німеччини, Європейський Союз підготував механізм, який дозволить використати ці активи для погашення кредиту у разі відмови Росії виконувати зобов’язання щодо репарацій.

— Якщо угоди з Росією не буде, Єврокомісія підготує пропозиції щодо використання знерухомлених активів для покриття витрат, — уточнив він.

На рішення ЄС відреагував і перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Він назвав досягнуту домовленість важливим і прагматичним кроком у складних політичних умовах.

— Іноді варто пам’ятати, що досконале — ворог хорошого. Європейські лідери провели довгу ніч переговорів, але змогли дійти прийнятного результату. Йдеться про $105 млрд підтримки, необхідної Україні для захисту не лише власної держави, а й усієї Європи, — зазначив Кислиця.

