Программа кредитования от Международного валютного фонда для Украины может быть скорректирована с учетом решений Евросоюза относительно финансирования.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.

По его словам, новая программа сотрудничества с МВФ, уже согласованная на техническом уровне, может претерпеть изменения в зависимости от сроков и механизма предоставления финансовой помощи Украине, которые будут утверждены Евросоюзом.

— В зависимости от того, какие решения будут приняты сегодня или завтра, соответственно, будет меняться и опциональность, и, возможно, (от этого. — Ред.) будет зависеть график. Пока что наш базовый сценарий заключается в том, что будет и репарационный кредит, и программа с МВФ в начале следующего года, — сказал Николайчук.

Он подчеркнул, что в настоящее время сохраняется неопределенность относительно окончательного решения ЕС о финансировании Украины.

— В зависимости от того, как будет меняться ситуация, так же мы будем корректировать наши сценарии и реакцию на них, — добавил заместитель главы НБУ.

В Нацбанке отметили, что определение инструмента финансирования Украины со стороны международных партнеров является необходимым условием для запуска новой программы финансирования от МВФ.

Напомним, 26 ноября стало известно о достижении договоренностей между Украиной и МВФ относительно новой программы кредитования объемом $8,2 млрд.

Окончательное решение о ее утверждении должна принять Исполнительная рада МВФ после выполнения Украиной предварительных условий и при наличии подтвержденного финансирования от доноров.

