Буданов назвал главную ошибку Украины в войне: Мы сами разрушили свою мобилизацию
- Руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал главной ошибкой Украины в войне проигранную медийную кампанию по мобилизации.
- По его мнению, процесс мобилизации был разрушен изнутри страны из-за личных амбиций и необдуманных действий, а не только из-за враждебного влияния РФ.
Провал медийной кампании, касающейся мобилизации в Силы обороны, является основной ошибкой Украины в полномасштабной войне.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью LB.
Буданов о медийной кампании по мобилизации
— Главная ошибка, чисто по моему мнению, наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации, — сказал Буданов.
По словам руководителя ГУР Минобороны, Россию обвиняют в проведении медийных кампаний против мобилизации в Украине. Однако влияние Москвы не так велико, как кажется, пояснил он.
По мнению Буданова, все это делалось отсюда, то есть именно из Украины. Он отметил, что это происходило иногда осознанно — из-за собственных амбиций определенных людей, а иногда — необдуманно.
— Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил противоположное, это не так. Мы сами ее разрушили, — повторил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины.