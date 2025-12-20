Провал медийной кампании, касающейся мобилизации в Силы обороны, является основной ошибкой Украины в полномасштабной войне.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью LB.

Буданов о медийной кампании по мобилизации

— Главная ошибка, чисто по моему мнению, наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации, — сказал Буданов.

По словам руководителя ГУР Минобороны, Россию обвиняют в проведении медийных кампаний против мобилизации в Украине. Однако влияние Москвы не так велико, как кажется, пояснил он.

Сейчас смотрят

По мнению Буданова, все это делалось отсюда, то есть именно из Украины. Он отметил, что это происходило иногда осознанно — из-за собственных амбиций определенных людей, а иногда — необдуманно.

— Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил противоположное, это не так. Мы сами ее разрушили, — повторил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.