Буданов назвав головну помилку України у війні: Ми самі зруйнували свою мобілізацію
- Керівник ГУР Кирило Буданов назвав головною помилкою України у війні програну медійну кампанію щодо мобілізації.
- На його думку, процес мобілізації було зруйновано зсередини країни через особисті амбіції та необдумані дії, а не лише через ворожий вплив РФ.
Провал медійної кампанії, яка стосується мобілізації до Сил оборони, є основною помилкою України у повномасштабній війні.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю LB.
Буданов про медійну кампанію щодо мобілізації
– Головна помилка, суто на мою думку, наглухо програна медійна кампанія. Просто наглухо. Яка дозволила, скажімо так, підняти градус у питаннях мобілізації, – сказав Буданов.
За словами керівника ГУР Міноборони, Росію звинувачують у проведенні медійних кампаній проти мобілізації в Україні. Проте вплив Москви є не таким великим, як здається, пояснив він.
На думку Буданова, це все робилося звідси, тобто саме з України. Він зазначив, що це відбувалося інколи осмислено – через власні амбіції певних людей, а подекуди – необдумано.
– Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували, – повторив керівник Головного управління розвідки Міноборони України.