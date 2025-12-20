Провал медійної кампанії, яка стосується мобілізації до Сил оборони, є основною помилкою України у повномасштабній війні.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю LB.

Буданов про медійну кампанію щодо мобілізації

– Головна помилка, суто на мою думку, наглухо програна медійна кампанія. Просто наглухо. Яка дозволила, скажімо так, підняти градус у питаннях мобілізації, – сказав Буданов.

За словами керівника ГУР Міноборони, Росію звинувачують у проведенні медійних кампаній проти мобілізації в Україні. Проте вплив Москви є не таким великим, як здається, пояснив він.

На думку Буданова, це все робилося звідси, тобто саме з України. Він зазначив, що це відбувалося інколи осмислено – через власні амбіції певних людей, а подекуди – необдумано.

– Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували, – повторив керівник Головного управління розвідки Міноборони України.

