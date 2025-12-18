В настоящее время продолжаются мирные переговоры о возможном прекращении войны в Украине. В то же время государство готовится к различным сценариям развития событий, в том числе и в сфере мобилизации.

Возможно ли усиление мобилизации в Украине, мы спросили у адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой.

Будет ли усиление мобилизации в Украине в 2026 году

По словам адвоката, если в общей ситуации не произойдет изменений, в частности не будет мирных переговоров или договоренностей о прекращении боевых действий, вероятно усиление мобилизации в Украине в 2026 году. Представители Министерства обороны и другие чиновники уже неоднократно заявляли, что государству, вероятно, придется привлекать больше людей для обороны.

В то же время, как отмечает адвокат, государство пытается отказаться от силовых методов увеличения численности войск. Однако процедура становится более жесткой с документальной точки зрения, в частности в вопросе контроля мужского населения.

Адвокат рассказала, что если раньше для получения инвалидности существовал один перечень заболеваний, то сейчас он существенно изменен. В 2022–2023 годах по определенным заболеваниям можно было получить инвалидность, тогда как сейчас эти же патологии уже не дают такой возможности, а иногда не позволяют даже направить человека в подразделения обеспечения.

Например, если в 2022 году определенное заболевание давало основания для третьей группы инвалидности, то сейчас оно не является основанием даже для службы в тыловых частях.

Отдельно Елена Воронкова обращает внимание на активную цифровизацию процессов. С одной стороны, это упрощает работу государственных органов и уменьшает необходимость для граждан лично обращаться в ТЦК. С другой — мобилизация фактически переводится на цифровые рельсы.

— Государство исходит из того, что значительная часть населения не проявляет инициативы самостоятельно становиться на воинский учет, поэтому решило не ждать активных действий от граждан, — подчеркнула адвокат.

Правовая основа для усиления мобилизации в Украине

В начале полномасштабной войны многие люди считали, что если они не обратятся в ТЦК и не встанут на учет, то их не будет видно в системе Оберіг. Так и было в 2022-2024 годах, но сейчас эта ситуация кардинально изменилась:

ТЦК получили право использовать данные из различных государственных реестров, в частности из ЦНАП и медицинских учреждений.

Лицо может быть автоматически поставлено на воинский учет на основании информации из государственных баз.

Если человек не появляется в ТЦК по повестке, например из-за смены места жительства, то через короткое время он объявляется в розыск.

Такая же ситуация касается лиц, находящихся за границей. Информация о них вносится в реестр Оберіг на основании данных, полученных от консульских учреждений. Если человек за границей обращается в дипломатическое учреждение для оформления паспорта или других документов, эта информация передается в ТЦК и вносится в соответствующие реестры.

По словам адвоката, неважно, когда будет усиление мобилизации в Украине. Если люди не идут служить добровольно, государство формирует правовую основу для мобилизации максимального количества лиц имеющимися законными методами.

В частности, в случаях неявки по повестке, ТЦК инициирует административное производство и наложение штрафа.

— Если штраф не уплачивается, дела передают государственным исполнителям для принудительного взыскания. В таком случае на банковские счета налагается арест, и человек должен выбирать между походом в ТЦК или жизнью без доступа к собственным средствам, — подчеркнула юрист.

Елена Воронкова также отмечает, что в этом году значительно возросло количество обращений к юристам от внутренне перемещенных лиц. Речь идет о людях, которые выехали с временно оккупированных территорий, встали на учет как ВПЛ, но не сменили ТЦК по месту фактического проживания.

— Если в 2024 году таких лиц не могли мобилизовать без привязки к конкретному ТЦК на территории, подконтрольной Украине, то впоследствии правила изменились. Сейчас человека могут мобилизовать независимо от того, в каком ТЦК он состоит на учете, — подчеркнула эксперт.

Например, если лицо зарегистрировано в криворожском ТЦК, но находится в Хмельницком, его могут мобилизовать именно там.

По словам адвоката, в этом году многие ВПЛ, которые не перерегистрировались в местных ТЦК, массово оказались в розыске. В такой ситуации человек вынужден либо обращаться в ТЦК для урегулирования вопроса, либо получать штрафы, неуплата которых приводит к аресту счетов.

