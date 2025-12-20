Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном смене командующего воздушным командованием Юг на фоне усиления российских обстрелов Одессы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам во время общения 20 декабря.

Зеленский планирует заменить командующего ПВК Юг

По словам главы государства, действующий руководитель ПВК Юг Дмитрий Карпенко может быть уволен, а на его место уже ищут другую кандидатуру.

Зеленский подчеркнул, что в условиях роста количества атак государство должно действовать быстро и принимать сложные, но необходимые решения.

Одним из таких шагов является возможное обновление командования воздушных сил на юге страны.

— Мы сейчас боремся за Одессу. Усиливаем противовоздушную оборону и будем усиливать управление. Сегодня я проговорил вопрос о замене командующего ПВК Юг. Нужно реагировать своевременно и быстро, независимо от того, насколько это трудно, — заявил президент.

По его словам, кадровые изменения рассматриваются как часть комплексного подхода к усилению защиты Одессы и региона в целом.

Президент также сообщил, что государство принимает дополнительные меры для укрепления противовоздушной обороны Одесской области.

Ситуация находится под постоянным контролем центральной власти.

Ранее Зеленский не исключал принятия решений в отношении лиц, ответственных за работу ПВО в регионе.

По словам главы государства, отдельно продолжается анализ работы должностных лиц, отвечающих за систему противовоздушной обороны Одесской области.

Комментируя возможные кадровые решения в Воздушных силах на юге, президент отметил, что этот вопрос обсуждается в рабочем режиме между ним и главнокомандующим ВСУ.

