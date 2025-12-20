Собственных финансовых ресурсов Украине недостаточно, чтобы сразу содержать Вооруженные силы в 800 тыс. человек, поэтому украинская сторона рассматривает частичное финансирование армии со стороны партнеров как элемент гарантий безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам во время общения 20 декабря.

Зеленский об содержании армии в 800 тыс. человек

— Нет, собственного ресурса не хватит. Именно поэтому я веду этот диалог с международными партнерами. Частичное финансирование нашей армии со стороны партнеров рассматриваем как элемент гарантии безопасности, ведь Вооруженные силы Украины — это наша основная гарантия безопасности. Нам нужно время, чтобы стабилизировать послевоенную экономику и выйти на возможность самостоятельного финансирования армии. Пока что необходима помощь партнеров, — пояснил президент.

По словам Зеленского, в процессе обсуждения потенциального мирного договора остаются неурегулированными самые сложные пункты, в частности:

территориальные вопросы — определение статуса украинских земель;

Запорожская атомная электростанция — дальнейшая судьба объекта в Энергодаре;

восстановление страны и финансирование — средства на реконструкцию и технические вопросы относительно гарантий безопасности, мониторинга и других аспектов (согласно 20-пунктному плану).

Президент подчеркнул, что ключевое внимание сосредоточено не на деталях пересечения пунктов, а на том, что украинская сторона уже передала свое видение США, которые, в свою очередь, будут общаться с Россией.

