Президент України Володимир Зеленський заявив про можливу зміну командувача повітряного командування Південь на тлі посилення російських обстрілів Одеси.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам під час спілкування 20 грудня.

Зеленський планує замінити командувача ПвК Південь

За словами глави держави, чинний керівник ПВК Південь Дмитро Карпенко може бути звільнений, а на його місце вже шукають іншу кандидатуру.

Зеленський наголосив, що в умовах зростання кількості атак держава має діяти швидко та ухвалювати складні, але необхідні рішення.

Одним із таких кроків є можливе оновлення командування повітряних сил на півдні країни.

— Ми зараз боремося за Одесу. Посилюємо протиповітряну оборону і будемо посилювати управління. Сьогодні я проговорив питання щодо заміни командувача ПВК Південь. Потрібно реагувати вчасно і швидко, незалежно від того, наскільки це важко, — заявив президент.

За його словами, кадрові зміни розглядаються як частина комплексного підходу до посилення захисту Одеси та регіону загалом.

Президент також повідомив, що держава вживає додаткових заходів для зміцнення протиповітряної оборони Одеської області.

Ситуація перебуває під постійним контролем центральної влади.

Раніше Зеленський не виключав ухвалення рішень щодо осіб, відповідальних за роботу ППО в регіоні.

За словами глави держави, окремо триває аналіз роботи посадовців, які відповідають за систему протиповітряної оборони Одещини.

Коментуючи можливі кадрові рішення у Повітряних силах на півдні, президент зазначив, що це питання обговорюється у робочому режимі між ним і головнокомандувачем ЗСУ.

