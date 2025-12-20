Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает принятия решений по лицам, ответственным за работу противовоздушной обороны в Одесской области.

Зеленский о работе ПВО в Одесской области

Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами вместе с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, в субботу, 20 декабря.

Глава государства отметил, что на месте событий работают представители центральных и местных властей, а ситуация находится под постоянным контролем.

Сейчас смотрят

В частности, доклады поступают от заместителя по вопросам региональной политики, а также привлеченный вице-премьер-министр, который занимается соответствующим направлением.

По словам Зеленского, отдельно идет разбор действий должностных лиц, ответственных за систему ПВО Одесщины.

– На месте мой зам по региональной политике (Виктор – Ред.) Никита докладывает мне и помогает, на месте должен быть уже вице-премьер Кулеба, отвечающий также за это направление, и местные власти. Все делают свое дело, разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесщины, – сказал президент.

Комментируя возможные кадровые решения в Воздушных силах на юге, Зеленский подчеркнул, что этот вопрос находится в рабочем диалоге между ним и главнокомандующим.

– Оставьте нам этот диалог, пожалуйста. Между мной и главкомом, – отметил он.

Также президент сообщил, что поручил обеспечить жителей региона всем необходимым после массированных ударов, продуктами, горючим и медикаментами.

По его словам, сразу после атак был проведен ряд совещаний в разных форматах, а командование получило задачу оперативно реализовать временные инфраструктурные решения.

– Сразу после массированных ударов – и не первых, и не последних. Мы провели несколько совещаний в онлайн формате, в телефонном формате. Командующий получил задачу временные инфраструктурные решения очень быстро сделать для того, чтобы у людей были все возможности, по крайней мере, минимальные необходимости, которые нужны — от продуктов питания до топлива, медицинских препаратов и т.д., — подчеркнул Зеленский.

Удары по Одесской области

Ранее сообщалось, что ночью 19 декабря Россия нанесла удары по Одесщине, в результате чего погибли 8 человек, еще 27 получили ранения.

Известно, что часть пострадавших находилась в автобусе, оказавшемся в эпицентре атаки.

А после атаки ударных беспилотников на объекты инфраструктуры Одесской области 14 декабря Одесса на несколько дней была обесточена.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.