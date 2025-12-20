РФ атаковала Украину тремя Искандерами и 51 дроном: сколько целей сбила ПВО
- С вечера 19 декабря враг атаковал Украину баллистическими Искандерами и дронами различных типов, в частности Шахедами.
- Зафиксировано попадание ракет и дронов в 15 локациях.
В ночь на 20 декабря (с 19:00 19 декабря) российский враг нанес удары по Украине тремя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 51 ударными дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака на Украину 20 декабря: что известно
Так, Искандеры россияне запустили с территории временно оккупированного Крыма, а дроны с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово. Около 30 беспилотников – Шахеды.
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 31 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке Украины.
К сожалению, зафиксировано попадание баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 15 локациях.
Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы ВСУ.
Как сообщили в Воздушном командовании Восток, ночью в небе над Днепропетровской областью защитники ликвидировали три вражеских БПЛА.
Ночью 20 декабря враг атаковал дронами типа Shahed-131/136 критическую инфраструктуру Николаевской области. В результате вражеской атаки без света остались населенные пункты в Баштанском, Николаевском и Вознесенском районах области. Энергетики приступили к ремонтным работам.
В Николаеве курсируют троллейбусы с автономным ходом и автобусы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 396-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.