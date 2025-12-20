Вечером 19 декабря Россия нанесла удары по Одесской области, в результате чего погибли 8 человек, еще 27 получили ранения.

Обновлено 20 декабря

Атака на Одесский район 19 декабря: что известно

Поздно вечером РФ атаковала баллистикой портовую инфраструктуру Одесского района, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Утром 20 декабря спасатели ГСЧС сообщили, что в результате вражеского ракетного удара погибли восемь человек, еще 27 получили ранения. Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре атаки.

На парковке загорелись грузовые автомобили, также были повреждены легковые автомобили. Все пожары оперативно ликвидировали.

Со своей стороны начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о возгорании грузовых автомобилей на парковке.

— Мир должен соответственно реагировать и усиливать санкционное давление на страну-агрессора, — отметил Алексей Кулеба.

Напомним, что в ночь на 19 декабря враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате был поврежден объект критической инфраструктуры. Из-за этого удара город частично остался без воды, света и тепла, также сообщалось, что пострадала женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 396-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

