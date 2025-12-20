У ніч на 20 грудня (з 19:00 19 грудня) російський ворог завдав ударів по Україні трьома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 51 ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 20 грудня: що відомо

Так, Іскандери росіяни запустили з території тимчасово окупованого Криму, а дрони з напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове. Близько 30 безпілотників – Шахеди.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито та придушено 31 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході України.

На жаль, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи ЗСУ.

