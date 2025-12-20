Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 20 декабря: ВСУ уничтожили 1090 оккупантов и почти 40 артсистем
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1090 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.
Кроме того, наши защитники на поле боя уничтожили одну боевую бронированную машину и 37 артсистем врага.
Украинские защитники решительно отражали попытки противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение, подчеркнули в Генштабе.
Потери врага в войне на 20 декабря 2025
- личного состава – около 1 195 610 (+1 090) человек,
- танков – 11 433 ед.,
- боевых бронированных машин – 23 769 (+1) ед.,
- артиллерийских систем – 35 287 (+37) ед.,
- РСЗО – 1 575 (+1) ед.,
- средства ПВО – 1 263 ед.,
- самолетов – 432 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346) ед.,
- крылатых ракет – 4 073 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 721 (+130) ед.,
- специальной техники – 4 028 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 396-е сутки.
Источник: Генштаб ВСУ
