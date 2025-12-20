За прошедшие сутки на фронте Силы обороны ликвидировали не менее 1090 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

Кроме того, наши защитники на поле боя уничтожили одну боевую бронированную машину и 37 артсистем врага.

Украинские защитники решительно отражали попытки противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение, подчеркнули в Генштабе.

Потери врага в войне на 20 декабря 2025

личного состава – около 1 195 610 (+1 090) человек,

танков – 11 433 ед.,

боевых бронированных машин – 23 769 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 35 287 (+37) ед.,

РСЗО – 1 575 (+1) ед.,

средства ПВО – 1 263 ед.,

самолетов – 432 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 488 (+346) ед.,

крылатых ракет – 4 073 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 70 721 (+130) ед.,

специальной техники – 4 028 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 396-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

