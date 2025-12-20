Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1090 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Крім того, наші оборонці на полі бою знищили одну бойову броньовану машину та 37 артсистем ворога.

Українські захисники рішуче відбивали спроби противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження, наголосили у Генштабі.

Втрати ворога у війні на 20 грудня 2025

особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб,

танків – 11 433 од,

бойових броньованих машин – 23 769 (+1) од,

артилерійських систем – 35 287 (+37) од,

РСЗВ – 1 575 (+1) од,

засобів ППО – 1 263 од,

літаків – 432 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од,

крилатих ракет – 4 073 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 70 721 (+130) од,

спеціальної техніки – 4 028 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 396-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

