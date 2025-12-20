Президент України Володимир Зеленський заявив про наявність прогресу в питанні надання Україні гарантій безпеки.

Гарантії безпеки для України

За його словами, європейський компонент таких гарантій загалом задовольняє Київ, хоча й не повністю.

В інтерв’ю польському агентству PAP, глава держави зазначив, що Україна розраховує на гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів, які мають бути затверджені на рівні Конгресу США.

– Тим більше, що ми будемо мати гарантії, які пропонують США і які будуть схвалені Конгресом… Дуже важливо, як наші партнери відреагують на можливе повторення російської агресії, – наголосив Зеленський.

Окремо президент прокоментував гарантії безпеки від європейських партнерів, визнавши, що вони не є ідеальними для України, однак мають високий рівень прийнятності.

– Тут нас теж не все влаштовує, але ми задоволені ними на 90%, – зазначив він.

Також Зеленський торкнувся робочого проєкту мирного плану, зокрема питання чисельності української армії, яке розглядається як один з елементів системи безпеки держави.

– Сьогодні в робочому проєкті цього плану йдеться про 800 тисяч, і це така потреба нашої армії, – заявив президент.

Глава держави подякував Сполученим Штатам та американському лідеру Дональду Трампу за наміри сприяти завершенню війни в Україні.

Водночас Зеленський підкреслив, що президент РФ не демонструє готовності до припинення агресії.

– Путін зовсім не хоче закінчувати цю війну, і щобільше, він навіть не хоче закінчувати війну в Україні, і він не має наміру закінчувати війну тільки з Україною. Він хоче піти далі, – сказав Зеленський.

За словами президента, ключовим залишається питання, хто здатен реально зупинити російського лідера – через економічні санкції, військову силу та інші інструменти впливу.

Він підкреслив, що Сполучені Штати є одним із таких гравців.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що США та європейські країни підготували план гарантій безпеки для України, який передбачає жорсткі та детально прописані заходи для стримування повторної агресії з боку Росії.

