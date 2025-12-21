Президент Владимир Зеленский анонсировал замену руководителей некоторых местных администраций. Обсуждение кадровых решений состоится на следующей неделе.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Зеленский о замене глав администраций

— На следующей неделе ожидаю доклады по некоторым руководителям местных администраций, которых уже следует заменить. Будут и новые наши санкционные решения, — отметил президент.

Он также рассказал, что продолжаются работы по наладке логистики с югом Одесской области. По словам президента, к этим работам привлечены военные и все службы.

Сейчас смотрят

— Я благодарю всех, кто работает ради наших людей на Одесчине. Есть понимание всех вызовов, это попытка России заблокировать Украине доступ к морской логистике. Нужно, чтобы мир об этом не молчал. Нужно, чтобы каждый видел: без давления на Россию там не собираются реально завершать с агрессией. Давление должно увеличиваться, — подчеркнул глава государства.

Ранее президент уже говорил о возможной замене отдельных руководителей областных администраций.

По его словам, он ждет список чиновников, деятельность которых вызывает “те или иные вопросы”.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский сообщил о возможной замене командующего воздушного командования Юг на фоне активизации российских обстрелов Одессы.

По словам президента, командующий ВК Юг Дмитрий Карпенко может быть отстранен, на его место уже подбирают нового кандидата.

Зеленский подчеркнул, что в связи с увеличением числа атак страна должна действовать оперативно и принимать сложные, но необходимые решения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.