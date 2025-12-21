Президент Володимир Зеленський анонсував заміну керівників деяких місцевих адміністрацій. Обговорення щодо кадрових рішень відбудуться наступного тижня.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Зеленський про заміну голів адміністрацій

– На наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто вже замінити. Будуть і нові наші санкційні рішення, – зазначив президент.

Він також розповів, що тривають роботи, щоб налагодити логістику із півднем Одещини. За словами президента, до них залучені військові та всі служби.

– Я дякую всім, хто працює заради наших людей на Одещині. Є розуміння всіх викликів, це намагання Росії заблокувати Україні доступ до морської логістики. Треба, щоб світ про це не мовчав. Треба, щоб кожен бачив: без тиску на Росію там не збираються реально завершувати з агресією. Тиск має збільшуватись, – наголосив глава держави.

Раніше президент уже говорив про можливу заміну окремих керівників обласних адміністрацій.

За його словами, він чекає на список чиновників, до діяльності яких є “ті чи інші питання”.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський повідомив про ймовірну заміну командувача повітряного командування Південь на тлі активізації російських обстрілів Одеси.

За словами президента, командувач ПВК Південь Дмитро Карпенко може бути відсторонений, на його посаду вже підбирають нового кандидата.

Зеленський наголосив, що у зв’язку зі збільшенням кількості атак країна повинна діяти оперативно та приймати складні, але необхідні рішення.

