Ночью РФ дважды атаковала Одессу: часть города без света, есть раненый
Ночью россияне дважды атаковали Одессу — поврежден объект критической инфраструктуры города.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Одессу ночью 22 декабря
По его словам, из-за вражеских ударов без электроснабжения осталась часть одного из районов Одессы.
В результате атаки пострадал 30-летний мужчина, его доставили в больницу с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести. Повреждения получили окна в жилом доме.
Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
В последние дни россияне почти ежедневно атакуют Одессу и Одесскую область.
21 декабря в Одессе прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистических ракет с юга.
20 декабря оккупанты нанесли удар по инфраструктуре порта Южный, расположенного недалеко от Одессы. Там зафиксированы попадания в резервуары.
Вечером 19 декабря российские оккупанты нанесли баллистический удар по порту в Одесском районе. В результате вражеского удара восемь человек погибли, около 30 человек получили ранения.
18 декабря в Одесском районе в селе Маяки российский ударный дрон попал в автомобиль, который ехал по мосту. На момент удара в машине находилась женщина с тремя детьми – мать скончалась в машине скорой помощи.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 397-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сергей Лысак, Одесская ГВА