Події ночі 22 грудня: аварія поїзда біля Коростеня та ворожі атаки на Одесу
Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.
Аварія поїзда біля Коростеня
Біля Коростеня Житомирської області зійшов із колій вантажний поїзд. Причини інциденту встановлюються.
По суміжній колії рухався пасажирський поїзд Харків-Ужгород. Через схід із колій вантажного поїзда водії локомотива пасажирського екстрено зупинили власний поїзд, через що зійшов із колій і його локомотив.
Серед пасажирів лише одна пасажирка порізалася склом. Внаслідок сходу поїзда з колій травми дістала бригада вантажного поїзда, машиніст та помічник. Обидва у лікарні.
Вибухи в Одесі
Уночі росіяни двічі атакували Одесу — є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури міста. Через ворожі удари без електропостачання залишилася частина одного з районів.
Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік, він у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості. Вибухами побило й вікна в житловому будинку.
Атака на Дніпропетровщину
Уночі росіяни дронами атакували Павлоград. Там загорілася автівка та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь рятувальники загасили.
У Кривому Розі внаслідок атаки дрона виникла пожежа, яку так само ліквідували. Вибухами пошкодило адмінбудівлі, два багатоквартирні будинки, легкові автівки.
Ворожі дрони поцілили і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені три приватні будинки. По Нікопольщині росіяни били FPV-дронами та обстрілювали з артилерії. Є влучання по Нікополю та Покровській громаді.