Аварія поїзда біля Коростеня

Біля Коростеня Житомирської області зійшов із колій вантажний поїзд. Причини інциденту встановлюються.

По суміжній колії рухався пасажирський поїзд Харків-Ужгород. Через схід із колій вантажного поїзда водії локомотива пасажирського екстрено зупинили власний поїзд, через що зійшов із колій і його локомотив.

Серед пасажирів лише одна пасажирка порізалася склом. Внаслідок сходу поїзда з колій травми дістала бригада вантажного поїзда, машиніст та помічник. Обидва у лікарні.

Вибухи в Одесі

Уночі росіяни двічі атакували Одесу — є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури міста. Через ворожі удари без електропостачання залишилася частина одного з районів.

Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік, він у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості. Вибухами побило й вікна в житловому будинку.

Атака на Дніпропетровщину

Уночі росіяни дронами атакували Павлоград. Там загорілася автівка та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь рятувальники загасили.

У Кривому Розі внаслідок атаки дрона виникла пожежа, яку так само ліквідували. Вибухами пошкодило адмінбудівлі, два багатоквартирні будинки, легкові автівки.

Ворожі дрони поцілили і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені три приватні будинки. По Нікопольщині росіяни били FPV-дронами та обстрілювали з артилерії. Є влучання по Нікополю та Покровській громаді.

