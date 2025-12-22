В Україні триває повномасштабна війна та оголошена загальна мобілізація. Якщо військовозобов’язана особа планує змінити місце проживання, вона повинна повідомити про це територіальний центр комплектування, аби уникнути штрафу або інших проблем.

Що буде, якщо не повідомити ТЦК про зміну прописки, ми розпитали у адвоката, юриста практики вирішення судових спорів RELIANCE Ірини Цибко.

Чи є штраф у разі, якщо не повідомити ТЦК про зміну прописки

За словами експертки, згідно з оновленими нормами КУпАП (ст. 210), ігнорування обов’язку повідомити про зміну місця проживання (прописки) в умовах воєнного стану карається адміністративним штрафом. Розмір штрафу за зміну прописки без попередження ТЦК – від 17 000 до 25 500 гривень.

– Ба більше, представники ТЦК мають право винести постанову про штраф дистанційно (заочно), якщо інформація про зміну вашої адреси вже зафіксована в інших державних реєстрах, але ви не з’явилися для оновлення облікової картки протягом тижня, – наголосила правчиня.

Коли потрібно повідомити ТЦК про зміну прописки

Постанова Кабміну №1487 чітко регламентує дії призовників та резервістів:

На сповіщення територіального центру про нову адресу надається рівно 7 календарних днів.

У разі переїзду за межі поточної адміністративної одиниці необхідно офіційно знятися з обліку за старою адресою та зареєструватися за новою протягом того ж 7-денного вікна.

Механізми оновлення даних та необхідний пакет документів

Дистанційно, через застосунок Резерв+

Це найбільш швидкий та сучасний метод, який не потребує відвідування установ. Після завантаження додатку та авторизації через систему BankID, ви вносите актуальну адресу у відповідне поле профілю. Система автоматично звіряє введені дані з державними реєстрами без необхідності подання паперових копій.

Особистий візит до ТЦК

Це обов’язково, якщо ви змінюєте регіон проживання або якщо електронні сервіси не відображають зміни коректно.

Перелік документів:

Внутрішній паспорт (для власників ID-карток – разом із витягом про місце проживання).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)

Приписне посвідчення або військовий квиток.

Офіційний документ, що підтверджує нову прописку.

Що буде, якщо не повідомити ТЦК про переїзд

Навіть якщо ви змінили місце реєстрації через портал Дія або в ЦНАПі, це не звільняє вас від обов’язку оновити дані безпосередньо для військового обліку (через Резерв+ або особисто в ТЦК). Тож вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

