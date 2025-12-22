Российские силы, заявляющие о захвате Купянска, состоят из отдельных небольших подразделений численностью менее 200 человек.

В настоящее время они находятся в сложной ситуации, их попытки оказывать давление не дают результатов.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил начальник управления коммуникации Объединённых сил Виктор Трегубов.

В районе Купянска находятся до 200 россиян

По его словам, сейчас непосредственно в районе Купянска фиксируется пребывание примерно ста российских военнослужащих.

— Давайте считать, что 100, может быть больше, но точно меньше 200, — отметил он.

Трегубов добавил, что эти данные основаны на подсчёте активных радиопозывных.

Комментируя заявления россиян о якобы захвате города, он пояснил, что подобные информационные вбросы россияне делают не впервые.

— Такое действительно было, я даже конкретную дату назову — 15 ноября. Тогда действительно были сбросы флагов с дронов, — сказал он.

Сейчас, по словам Трегубова, оккупанты пытаются оказывать давление и деблокировать Купянск, однако все попытки остаются нереализованными.

Также известно, что в составе российских подразделений, задействованных на Купянском направлении, есть наёмники. Их неоднократно брали в плен украинские военные.

Что касается кадровых военнослужащих РФ, то большинство из них — контрактники, которые служат по так называемым ипотечным контрактам и прошли подготовку продолжительностью около двух месяцев.

— Это люди средней квалификации, достаточной для ведения боевых действий, но не профессиональные воины, — рассказал он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявлял, что по состоянию на 19 декабря Силы обороны Украины контролируют более 90% территории Купянска и продолжают уничтожать российских оккупантов, которые там остаются.

На онлайн-заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский отметил, что по состоянию на 17 декабря под контролем Украины находилось почти 90% города Купянск в Харьковской области.

