В районе Купянска — около 200 россиян, они находятся в сложном положении — Трегубов
- В районе Купянска находится около 100 российских военных, общая численность подразделений не превышает 200 человек.
- Российские подразделения безуспешно пытаются давить и деблокировать Купянск.
Российские силы, заявляющие о захвате Купянска, состоят из отдельных небольших подразделений численностью менее 200 человек.
В настоящее время они находятся в сложной ситуации, их попытки оказывать давление не дают результатов.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил начальник управления коммуникации Объединённых сил Виктор Трегубов.
В районе Купянска находятся до 200 россиян
По его словам, сейчас непосредственно в районе Купянска фиксируется пребывание примерно ста российских военнослужащих.
— Давайте считать, что 100, может быть больше, но точно меньше 200, — отметил он.
Трегубов добавил, что эти данные основаны на подсчёте активных радиопозывных.
Комментируя заявления россиян о якобы захвате города, он пояснил, что подобные информационные вбросы россияне делают не впервые.
— Такое действительно было, я даже конкретную дату назову — 15 ноября. Тогда действительно были сбросы флагов с дронов, — сказал он.
Сейчас, по словам Трегубова, оккупанты пытаются оказывать давление и деблокировать Купянск, однако все попытки остаются нереализованными.
Также известно, что в составе российских подразделений, задействованных на Купянском направлении, есть наёмники. Их неоднократно брали в плен украинские военные.
Что касается кадровых военнослужащих РФ, то большинство из них — контрактники, которые служат по так называемым ипотечным контрактам и прошли подготовку продолжительностью около двух месяцев.
— Это люди средней квалификации, достаточной для ведения боевых действий, но не профессиональные воины, — рассказал он.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявлял, что по состоянию на 19 декабря Силы обороны Украины контролируют более 90% территории Купянска и продолжают уничтожать российских оккупантов, которые там остаются.
На онлайн-заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский отметил, что по состоянию на 17 декабря под контролем Украины находилось почти 90% города Купянск в Харьковской области.