В районі Куп’янська – близько 200 росіян, вони у складному становищі – Трегубов
- У районі Куп’янська перебуває близько 100 російських військових, загальна чисельність підрозділів не перевищує 200 осіб.
- Російські підрозділи безуспішно намагаються тиснути та деблокувати Куп’янськ.
Російські сили, які заявляють про захоплення Куп’янська, складаються з окремих невеликих підрозділів чисельністю менше ніж 200 осіб.
Нині вони перебувають у складній ситуації, їхні спроби чинити тиск не дають результатів.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив начальник управління комунікації Об’єднаних сил Віктор Трегубов.
В районі Куп’янська перебувають до 200 росіян
За його словами, зараз безпосередньо в районі Куп’янська фіксують перебування приблизно ста російських військових.
– Давайте вважати, що 100, може бути більше, але точно менше 200, – зазначив він.
Трегубов додав, що ці дані ґрунтуються на підрахунку активних радіопозивних.
Коментуючи заяви росіян про нібито захоплення міста, він пояснив, що подібні інформаційні вкиди росіяни роблять не в перше.
– Таке справді було, я навіть конкретне число назву – 15 листопада. Ось там були справді скиди прапорів з дронів, – сказав він.
Зараз, за словами Требухова, окупанти намагаються тиснути та деблокувати Куп’янськ, але всі спроби залишаються нереалізованими.
Також відомо, що у складі російських підрозділів, що задіяні на Куп’янському напрямку, є найманці. Їх неодноразово брали у полон українські військові.
Що стосується кадрових військовослужбовців РФ, то більшість з них є контрактниками, які служать за так званими іпотечними контрактами і пройшли підготовку тривалістю близько двох місяців.
– Це люди середньої кваліфікації, достатньої для ведення бойових дій, але не професійні вояки, – розповів він.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявляв, що станом на 19 грудня Сили оборони України контролюють понад 90% території Куп’янська та продовжують знищувати російських окупантів, які там залишаються.
На онлайн-засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що станом на 17 грудня під контролем України перебувало майже 90% міста Куп’янськ на Харківщині.