Російські сили, які заявляють про захоплення Куп’янська, складаються з окремих невеликих підрозділів чисельністю менше ніж 200 осіб.

Нині вони перебувають у складній ситуації, їхні спроби чинити тиск не дають результатів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив начальник управління комунікації Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Зараз дивляться

В районі Куп’янська перебувають до 200 росіян

За його словами, зараз безпосередньо в районі Куп’янська фіксують перебування приблизно ста російських військових.

– Давайте вважати, що 100, може бути більше, але точно менше 200, – зазначив він.

Трегубов додав, що ці дані ґрунтуються на підрахунку активних радіопозивних.

Коментуючи заяви росіян про нібито захоплення міста, він пояснив, що подібні інформаційні вкиди росіяни роблять не в перше.

– Таке справді було, я навіть конкретне число назву – 15 листопада. Ось там були справді скиди прапорів з дронів, – сказав він.

Зараз, за словами Требухова, окупанти намагаються тиснути та деблокувати Куп’янськ, але всі спроби залишаються нереалізованими.

Також відомо, що у складі російських підрозділів, що задіяні на Куп’янському напрямку, є найманці. Їх неодноразово брали у полон українські військові.

Що стосується кадрових військовослужбовців РФ, то більшість з них є контрактниками, які служать за так званими іпотечними контрактами і пройшли підготовку тривалістю близько двох місяців.

– Це люди середньої кваліфікації, достатньої для ведення бойових дій, але не професійні вояки, – розповів він.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявляв, що станом на 19 грудня Сили оборони України контролюють понад 90% території Куп’янська та продовжують знищувати російських окупантів, які там залишаються.

На онлайн-засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що станом на 17 грудня під контролем України перебувало майже 90% міста Куп’янськ на Харківщині.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.