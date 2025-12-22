Российские войска принудительно вывезли 52 гражданских из села Грабовское на Сумщине, а также взяли в плен 13 военнослужащих Сил обороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Россияне взяли в плен 13 военнослужащих ВСУ на Сумщине

По словам президента, село Грабовское расположено частично на территории Украины и частично на территории РФ.

— Там оставалось 52 человека – граждан Украины, которые не эвакуировались… Удивлён, что там были дети. Просто удивлён, что родители так относятся к своим детям. Эти 52 человека там жили и имели какие-то диалоги с пограничниками на территории РФ. Думаю, что они просто не ожидали, что русские военные их заберут, – рассказал Зеленский.

Он также сообщил, что в плен к РФ попали 13 украинских военнослужащих.

— Они могли уничтожить врага на расстоянии артиллерией или дронами, но не стали этого делать, поскольку не хотели убивать гражданских, которые находились там, – отметил президент.

Что касается ситуации на других направлениях, Зеленский отметил, что в Покровске за последний месяц изменений не было, лишь варьируется количество людей, находящихся в городе.

По его словам, примерно 1 100 российских военнослужащих остаются в Покровске.

Также продолжается значительное давление со стороны врага в Мирнограде.

В Купянске украинские военные продвинулись вперёд, зачистив ещё полкилометра. В городе осталось около 70-100 российских солдат.

Напомним, 21 декабря российские войска пересекли государственную границу Украины возле села Грабовское в Сумской области, расположенного на границе с РФ.

После захвата населённого пункта более 50 гражданских украинцев были принудительно вывезены в Россию.

