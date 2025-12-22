Російські війська примусово вивезли 52 цивільних з села Грабовське на Сумщині, а також взяли у полон 13 військових Сил оборони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Росіяни взяли у полон 13 військових ЗСУ на Сумщині

За словами президента, село Грабовське розташоване частково на території України та частково на території РФ.

Зараз дивляться

– Там залишалося 52 людини – громадян України, які не евакуювалися… Здивований, що там були діти. Просто здивований, що батьки так відносяться до своїх дітей. Ці 52 людини там жили, і мають якісь діалоги з прикордонниками на території РФ. Думаю, що вони просто не очікували, що рускіє військові їх заберуть, – розповів Зеленський.

Він також повідомив, що у полон до РФ потрапили 13 українських військових.

– Вони могли знищити ворога на відстані артилерією або дронами, але не стали цього робити, оскільки не хотіли вбити цивільних, які знаходилися там, – зазначив президент.

Щодо ситуації на інших напрямках, Зеленський зазначив, що у Покровську за останній місяць змін не було, лише варіюється кількість людей, які перебувають у місті.

За його словами, приблизно 1100 російських військових залишаються у Покровську.

Також триває значний тиск з боку ворога у Мирнограді.

У Куп’янську українські військові просунулися вперед, зачистивши ще півкілометра. У місті залишилося близько 70-100 російських солдатів.

Нагадаємо, 21 грудня російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області, розташованого на кордоні з РФ.

Після захоплення населеного пункту понад 50 цивільних українців були примусово вивезені до Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.