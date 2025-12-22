Потери РФ на 22 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 398-е сутки полномасштабной войны превысили 1,197 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 22 декабря 2025 года

  • личного состава – около 1 197 860 (+1 120);
  • танков – 11 438 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 772 (+2);
  • артиллерийских систем – 35 308 (+10);
  • реактивных систем залпового огня – 1 575;
  • средств противовоздушной обороны – 1 263;
  • самолетов – 432;
  • вертолетов – 347;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 92 713 (+109);
  • крылатых ракет – 4 073;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 70 853 (+64);
  • специальной техники – 4 029.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 398-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
В Кремле заранее назвали “неприемлемым” мирный план США, Украины и Европы
Володимир Путін

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.