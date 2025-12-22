Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Потери РФ на 22 декабря: ликвидировано 1 120 оккупантов и 10 артсистем
Потери РФ на 22 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 398-е сутки полномасштабной войны превысили 1,197 млн.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 22 декабря 2025 года
- личного состава – около 1 197 860 (+1 120);
- танков – 11 438 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 772 (+2);
- артиллерийских систем – 35 308 (+10);
- реактивных систем залпового огня – 1 575;
- средств противовоздушной обороны – 1 263;
- самолетов – 432;
- вертолетов – 347;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 92 713 (+109);
- крылатых ракет – 4 073;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 853 (+64);
- специальной техники – 4 029.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 398-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.