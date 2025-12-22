Мы рекомендуем

Мобилизация с 1 января 2026 года: новые правила и цифровой учет

Денежная помощь для украинцев в январе 2026 года: обзор программ и поддержки

Когда финал Холостяка 2025: что известно о завершении 14 сезона романтического реалити

Кто покинул Мастер Шеф 16 сезон в 17 выпуске: борьба за финал до последнего момента

Пенсии-2026: что изменится с 1 января и будет ли повышение