В Кремле заранее назвали «неприемлемым» мирный план США, Украины и Европы
- Помощник Путина заранее заявил, что мирный план США, Украины и Европы является "неприемлемым" для Москвы из-за якобы "неконструктивных поправок" от Украины и Европы.
- В Кремле ожидают доклад спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева о результатах переговоров, который должен состояться 22 декабря.
Помощник Путина Юрий Ушаков заранее заявил, что мирный план, подготовленный США совместно с Украиной и европейскими партнёрами, является “неприемлемым” для России, поскольку Украина и Европа внесли в него «неконструктивные поправки».
Об этом Ушаков сообщил российским СМИ.
В Кремле заранее отвергли мирный план
Он также сообщил, что в Кремле ожидают доклад так называемого спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева.
В понедельник, 22 декабря, Дмитриев должен доложить о результатах переговоров между представителями США, Украины и Европы.
Несмотря на то, что доклада ещё не было, Ушаков заранее заявил, что “большинство предложений” Россию не устроят.
— Мы всё это здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, а что категорически нельзя принимать. Думаю, что большинство предложений нам категорически не подойдут, потому что мы будем придерживаться того, о чём договорились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями, — заявил он.
Ушаков добавил, что Украина и Европа предложили в мирный план “довольно неконструктивные” поправки.
По его словам, Россия будет формулировать свою “позицию” после доклада Дмитриева.
— Надеюсь, он вернётся в понедельник и доложит прежде всего Путину о результатах своих переговоров. И после этого мы выработаем свою позицию, с которой будем действовать дальше — прежде всего в контактах с американцами, — заявил Ушаков.
Кирилл Дмитриев, на доклад которого рассчитывают в Кремле, в эти выходные прибыл в Майами.
После первых контактов он сообщил, что переговоры будут проходить в субботу, 20 декабря, и в воскресенье, 21 декабря.
Также Дмитриев отметил, что дискуссии проходят конструктивно.
Напомним, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и специальный посланник президента США Стив Уиткофф опубликовали одинаковые заявления по итогам трёхдневных переговоров, которые проходили во Флориде и были посвящены вопросам прекращения войны в Украине.