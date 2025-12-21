Помощник Путина Юрий Ушаков заранее заявил, что мирный план, подготовленный США совместно с Украиной и европейскими партнёрами, является “неприемлемым” для России, поскольку Украина и Европа внесли в него «неконструктивные поправки».

Об этом Ушаков сообщил российским СМИ.

В Кремле заранее отвергли мирный план

Он также сообщил, что в Кремле ожидают доклад так называемого спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева.

Сейчас смотрят

В понедельник, 22 декабря, Дмитриев должен доложить о результатах переговоров между представителями США, Украины и Европы.

Несмотря на то, что доклада ещё не было, Ушаков заранее заявил, что “большинство предложений” Россию не устроят.

— Мы всё это здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, а что категорически нельзя принимать. Думаю, что большинство предложений нам категорически не подойдут, потому что мы будем придерживаться того, о чём договорились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями, — заявил он.

Ушаков добавил, что Украина и Европа предложили в мирный план “довольно неконструктивные” поправки.

По его словам, Россия будет формулировать свою “позицию” после доклада Дмитриева.

— Надеюсь, он вернётся в понедельник и доложит прежде всего Путину о результатах своих переговоров. И после этого мы выработаем свою позицию, с которой будем действовать дальше — прежде всего в контактах с американцами, — заявил Ушаков.

Кирилл Дмитриев, на доклад которого рассчитывают в Кремле, в эти выходные прибыл в Майами.

После первых контактов он сообщил, что переговоры будут проходить в субботу, 20 декабря, и в воскресенье, 21 декабря.

Также Дмитриев отметил, что дискуссии проходят конструктивно.

Напомним, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и специальный посланник президента США Стив Уиткофф опубликовали одинаковые заявления по итогам трёхдневных переговоров, которые проходили во Флориде и были посвящены вопросам прекращения войны в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.