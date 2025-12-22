Дронов-перехватчиков в Украине недостаточно, поскольку производители технически не успевают изготовить их в нужном количестве.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время торжественного мероприятия по случаю празднования Дня работников дипломатической службы.

В Украине не хватает дронов-перехватчиков

— Перехватчиков недостаточно. Вопрос уже не в деньгах, или не только. Есть технические вопросы, производители не успевают сделать столько, сколько нам сейчас нужно, — рассказал глава государства.

Он рассказал, что дроны-перехватчики демонстрируют очень хорошие результаты. На рынке работает несколько компаний, чьи изделия имеют разные показатели успешности перехвата.

Некоторые модели показывают результат на уровне 90% эффективности, а другие — держатся в пределах 40-50%.

— В любом случае, мы наращиваем это направление, и характеристики улучшаются, — добавил президент.

Напомним, по информации министра обороны Дениса Шмыгаля, Минобороны в декабре передает в войска в среднем почти 950 дронов-перехватчиков в сутки.

Эти средства позволяют усилить защиту от дронового террора РФ и сохранить ресурс для перехвата крылатых и баллистических ракет.

В ноябре Зеленский сообщил, что Украина вместе с Соединенными Штатами начала производить дроны-перехватчики.

