В Украине недостаточно дронов-перехватчиков — Зеленский
Дронов-перехватчиков в Украине недостаточно, поскольку производители технически не успевают изготовить их в нужном количестве.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время торжественного мероприятия по случаю празднования Дня работников дипломатической службы.
— Перехватчиков недостаточно. Вопрос уже не в деньгах, или не только. Есть технические вопросы, производители не успевают сделать столько, сколько нам сейчас нужно, — рассказал глава государства.
Он рассказал, что дроны-перехватчики демонстрируют очень хорошие результаты. На рынке работает несколько компаний, чьи изделия имеют разные показатели успешности перехвата.
Некоторые модели показывают результат на уровне 90% эффективности, а другие — держатся в пределах 40-50%.
— В любом случае, мы наращиваем это направление, и характеристики улучшаются, — добавил президент.
Напомним, по информации министра обороны Дениса Шмыгаля, Минобороны в декабре передает в войска в среднем почти 950 дронов-перехватчиков в сутки.
Эти средства позволяют усилить защиту от дронового террора РФ и сохранить ресурс для перехвата крылатых и баллистических ракет.
В ноябре Зеленский сообщил, что Украина вместе с Соединенными Штатами начала производить дроны-перехватчики.