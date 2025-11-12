Первую в своем роде стену из дронов вскоре развернут в Украине. Ее основная задача — защита украинских городов и инфраструктуры.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Стена из дронов для Украины: что известно

Стена, состоящая из десятков небольших дронов, предназначена для перехвата в небе российских беспилотников.

Основатель западной компании Atreyd, которая и разработала эту систему, называет ее летающим минным полем для дронов.

Atreyd уже отправила новую систему обороны в Украину. Ожидается, что стена дронов начнет работать в течение нескольких недель.

Сначала систему будут использовать для защиты городов и критической инфраструктуры от российских ударных беспилотников. А впоследствии вполне вероятно, что ее переместят ближе к линии фронта для перехвата мощных управляемых авиабомб (УАБ).

Как отмечает издание, именно ударные БПЛА и планерные бомбы являются двумя самыми сложными угрозами для Украины. Именно эти два вида оружия являются дешевыми, поэтому россияне могут производить их массово, а это создает немалую нагрузку на системы противовоздушной обороны.

Как работает стена дронов

Стена состоит из набора дронов с видом от первого лица; они взлетают со стартовых платформ после обнаружения угрозы.

Дроны оснащены небольшими взрывными зарядами, их располагают в нескольких слоях на определенном расстоянии друг от друга.

В полете дроны образуют нечто вроде завесы в небе.

Система использует искусственный интеллект для изменения структуры стены, чтобы подстроиться под траекторию вражеских БПЛА, говорит основатель Atreyd.

Стоимость стены дронов составляет всего несколько тысяч долларов. Дроны, которые не взорвались при контакте, возвращаются на платформы и будут использованы в следующих миссиях.

В Atreyd подчеркнули, что стена дронов может работать в условиях отсутствия GPS, поскольку в нее предварительно загрузили 3D-карту зоны ответственности.

Дроны могут работать на высоте нескольких тысяч метров и оснащены технологией идентификации для предотвращения случаев «дружественного огня».

Система является полностью автономной, однако при необходимости пилот может перекрыть систему.

Основатель Atreyd говорит, что один пилот может управлять 100 дронами, и для этого не нужны специальные навыки или опыт полетов на беспилотниках. Пилот должен только хорошо освоить управление системой и уметь активировать аварийный выключатель.

В компании отмечают, что стена дронов показала 100% эффективность во время тестирования.

